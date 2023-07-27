Собянин открыл после реконструкции современный городской вокзал Тимирязевская МЦД-1
Мэр российской столицы Сергей Собянин и замгендиректора «РЖД» Олег Тони открыли после реконструкции городской вокзал «Тимирязевская» МЦД-1.
Собянин отметил, что на базе транспортных узлов между метро и железной дорогой идет постепенное строительство городских вокзалов. По его словам, они не хуже, чем станции метро: с эскалаторами, лифтами и торговыми залами.
Так, железнодорожная платформа «Тимирязевская» ранее не соответствовала современным стандартам. Работы по реконструкции станции стартовали в 2019 году. Таким образом, теперь на МЦД-1 создан еще один современный городской вокзал общей площадью свыше 8 тысяч «квадратов».
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