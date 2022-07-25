Собянин: Проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ реализуется «один из крупнейших проектов реновации промзон в мире», сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, в рамках проекта предусмотрено строительство 6,6 млн квадратных метров недвижимости, из которых половина - жилая, на которой будут проживать около 90 тысяч жителей, также будет создано «примерно столько же рабочих мест».
Градоначальник отметил, что также здесь появятся уникальные объекты.
«Это «Остров мечты» - детский развлекательный парк, спортивный комплекс, включающий в себя и ледовую арену, и центр водных видов спорта, ряд других объектов уникальных... будет строиться набережная, детские сады, школы, создаваться рабочие места», - уточнил Собянин.
Глава столицы добавил, что проект реализован почти на треть, к концу 2022 года будет построено около двух млн квадратных метров недвижимости.
Ранее Собянин заявил, что завершить строительство и ввести в эксплуатацию Троицкую линию столичного метрополитена планируется в 2027 году, сообщает «Свободная пресса».
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