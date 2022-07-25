Стало известно, в каком районе Москвы строится большинство домов по реновации

В столичном районе Кузьминки вводится в эксплуатацию большинство домов по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, с момента старта программы там введено в эксплуатацию 12 новостроек площадью 112,7 тысяч квадратных метров на более 1 тысячи 960 квартир, отделка в которых полностью соответствует стандартам правительства Москвы.

«Всего по программе реновации в Кузьминках новые квартиры получат жители 287 домов», - добавил Загрутдинов.

Отмечается, что на первых этажах зданий никто не живет, так как они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, офисов и технических помещений. Там также могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты и другие организации.

Загрутдинов сообщил, что на входах в новостройки установлены системы охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

К тому же он отметил, что во дворах новых домов в районе Кузьминки установлены детские площадки и спортивные тренажеры, а также высажены деревья.

