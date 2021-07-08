Собянин продлил возможность посещения летних веранд ресторанов без QR-кодов
Столичные власти разрешили горожанам до 1 августа посещать летние веранды кафе и ресторанов, не предъявляя QR-коды. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», - подчеркнул мэр.
Как отметил градоначальник, ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, число новых случаев заболевания и госпитализаций немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями прошлой недели.
«В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — добавил Собянин.
По словам мэра, риск заражения на открытом воздухе ниже, чем в помещении, отмечает RT. Однако необходимо соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
Вместе с тем мэр отметил, что опасность COVID-19 «никуда не ушла», и напомнил, что бороться с заболеванием поможет только массовая вакцинация.
Ранее посещать летние кафе и веранды московских заведений общепита без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста, было разрешено до 12 июля, напоминает Ura.ru.
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