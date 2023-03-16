Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в общемосковском субботнике, который назначен на 15 апреля (в этом году приходится на Великую Субботу страстной недели по юлианскому календарю перед христианской Пасхой).

Градоначальник пообещал предоставить участникам уборки города в этот день весь необходимый инвентарь. Данные по пунктам выдачи будут опубликованы в городских СМИ, а также на сайтах префектур и управ.

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В целом власти Москвы организуют генеральную уборку мегаполиса в период с 1 по 30 апреля. В течение месяца будут приводиться в порядок после зимы улицы и дворы, детские и спортивные площадки, парки и скверы, объекты инфраструктуры и рекреации.

Для организации и проведения работ создан Городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваСобянинСубботник

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