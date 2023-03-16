Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в общемосковском субботнике, который назначен на 15 апреля (в этом году приходится на Великую Субботу страстной недели по юлианскому календарю перед христианской Пасхой).

Градоначальник пообещал предоставить участникам уборки города в этот день весь необходимый инвентарь. Данные по пунктам выдачи будут опубликованы в городских СМИ, а также на сайтах префектур и управ.