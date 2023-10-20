Собянин продлил меры поддержки владельцев летних веранд

В Москве продлили меры поддержки владельцев летних веранд, им разрешили не демонтировать конструкции на зиму. Об этом сообщает АГН «Москва.

«Владельцам разрешается не демонтировать установленные конструкции по окончании сезона при условии, что они не мешают движению пешеходов и работе уборочной техники. […] Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении.

При этом использовать сооружения по их прямому назначению зимой не разрешается. Владельцы также ответственны за вопросы безопасности, в том числе за своевременное очищение веранды от снега и наледи.

Уточняется, что мера поддержки снизит финансовую нагрузку на заведения общепита. Прошлой зимой этой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе.

