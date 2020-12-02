Собянин продлил дистанционную учёбу для 6-11 классов школ

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы. Такой режим сохранится до окончания второй четверти. До этого срок оканчивался 6 декабря.

Ранее градоначальник отмечал, что дистанцинный формат учёбы для школьников 6–11-х классов уже начинает сказываться положительно в плане противодействия распространению коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости среди них последний месяц находится примерно на одном уровне.

Московские школьники в начале октября были отправлены на двухнедельные каникулы. С 19 октября 6–11 классы продолжили занятия в онлайн варианте. 1–5-х классы вернулись к очной форме обучения.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ОнлайнШкольникиСобянин
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