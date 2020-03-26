Собянин призвал воздержаться от поездок в Москву

Мэр российской столицы Сергей Собянин выстуил с настоятельным призывом к жителям других регионов страны временно воздержаться от поездок в Москву. Как отмечается на официальном сайте градоначальника, город всегда отличался гостеприимством, однако сейчас лучше лишний раз не рисковать в связи с распространением коронавируса.

По словам Собянина, вся туристическая отрасль столицы сейчас «поставлена на паузу», передает RT. В Москве на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей, введены дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Мэр сообщил о временной приостановке работы всех крупных парков и точек общепита. Также закрываются рестораны, кафе, бары, столовые и другие заведения общественного питания. Продолжат работу точки обслуживания на вынос без посещения помещений, кроме того, разрешена удаленная доставка готовых блюд, передает АГН «Москва».

