Собянин призвал воздержаться от поездок в Москву
Мэр российской столицы Сергей Собянин выстуил с настоятельным призывом к жителям других регионов страны временно воздержаться от поездок в Москву. Как отмечается на официальном сайте градоначальника, город всегда отличался гостеприимством, однако сейчас лучше лишний раз не рисковать в связи с распространением коронавируса.
По словам Собянина, вся туристическая отрасль столицы сейчас «поставлена на паузу», передает RT. В Москве на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей, введены дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.
Мэр сообщил о временной приостановке работы всех крупных парков и точек общепита. Также закрываются рестораны, кафе, бары, столовые и другие заведения общественного питания. Продолжат работу точки обслуживания на вынос без посещения помещений, кроме того, разрешена удаленная доставка готовых блюд, передает АГН «Москва».
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