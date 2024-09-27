Собянин призвал москвичей пересаживаться на электромобили

Выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», он указал, что московские власти переводят городской транспорт на электричество, что должно стать стимулом для граждан также выбрать более экологичные машины.

«Для этого нужно, конечно, помимо китайских электромобилей, свои электромобили производить. Это проект, над которым мы тоже работаем», - отметил Собянин.

Градоначальник также добавил, что хоть и не всегда, но тоже уже ездит на электроавтомобилях.

Ранее Cобянин заявил, что, как ожидается, к 2030 году в Москве будет от 100 тысяч до 300 тысяч электромобилей, также в городе должно появиться до 30 тысяч зарядных станций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

