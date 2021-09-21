Собянин присвоил московскому парку «Садовники» имя Юрия Лужкова
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил столичному парку «Садовники» имя Юрия Лужкова, сообщает пресс-служба московского правительства.
Согласно постановлению, которое подписал градоначальник, расположенный на проспекте Андропова парк отныне будет называться «Парк имени Ю. М. Лужкова».
В сообщении мэрии говорится, что решение об увековечении имени бывшего столичного мэра было принято на основании обращения некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова», которая возьмёт на себя часть работ по благоустройству парка.
Ранее Собянин заявил, что в ноябре 2021 года в Москве будет запущен участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена из десяти станций.
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