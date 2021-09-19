Собянин: Десять станций московского метро планируют открыть осенью
В ноябре в Москве будет запущен участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена из десяти станций, сообщил в эфире «Первого канала» мэр города Сергей Собянин.
«Будет пуск десяти станций одновременно», — заявил градоначальник. По его словам, ранее такое количество станций одновременно в метро не запускали. После запуска останется завершить работу над третью масштаба БКЛ.
Согласно планам, это произойдет в 2022 году.
Ранее Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро: от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Он рассказал, что в предыдущие недели было запущено 6 станций на БКЛ.
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