Собянин: Десять станций московского метро планируют открыть осенью

«Будет пуск десяти станций одновременно», — заявил градоначальник. По его словам, ранее такое количество станций одновременно в метро не запускали. После запуска останется завершить работу над третью масштаба БКЛ.

Согласно планам, это произойдет в 2022 году.

Ранее Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро: от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Он рассказал, что в предыдущие недели было запущено 6 станций на БКЛ.

