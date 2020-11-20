Собянин: Принятые меры против COVID-19 дают результаты

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффективность принятых для борьбы с коронавирусом мер. Об этом сообщает РИА Новости.

Столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что принятые властями в Москве «неприятные решения» дают свои результаты в борьбе с инфекцией. В частности, он отметил ограничение деятельности развлекательных заведений, перевод студентов и школьников на удаленную форму обучения.

В РФ, по данным оперштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 24,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, в частности, в Москве 6,9 тысяч. Общее число зарегистрированных заражений превысило 2 млн.

