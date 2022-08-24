Собянин принял участие в совещании с президентом РФ по вопросу ликвидации природных пожаров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная, серьезных возгораний нет. В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров на территории РФ градоначальник напомнил, что в 2010-2011 году было принято решение об обводнении торфяников в Московской области, поэтому опасности их возгорания сейчас нет.

Кроме того, Собянин предложил присваивать природным пожарам уровень федерального реагирования. Он пояснил, что смог от пожаров в одном регионе распространяется на расстояние до 400 километров, накрывая близлежащие регионы. В частности, дым из Рязанской области почувствовали примерно 20 миллионов жителей. Поэтому, по мнению столичного мэра, необходимо обязать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для помощи в тушении пожаров.