Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс коммунальщиков для уборки снега

В Москве продлили штормовое предупреждение до 13 часов понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Так, в столице продолжаются сильный снег и ледяной дождь. Вильфанд назвал это «опасным явлением».

Снегопад в Московской области стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Также губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать осторожность: местами в регионе продолжается снег с дождем, на тротуарах и дорогах образуется гололед.

