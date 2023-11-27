Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс коммунальщиков для уборки снега

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение дополнительно привлечь 10–12 тысяч сотрудников городских служб для устранения последствий снегопада в столице, написал в telegram-канале.

Глава города призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды и попросил воздержаться от поездок на личном транспорте. Он напомнил, что осадки в Москве сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября.

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В Москве продлили штормовое предупреждение до 13 часов понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Так, в столице продолжаются сильный снег и ледяной дождь. Вильфанд назвал это «опасным явлением».

Снегопад в Московской области стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев. Также губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать осторожность: местами в регионе продолжается снег с дождем, на тротуарах и дорогах образуется гололед.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СобянинМоскваСнегопад

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