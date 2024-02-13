Собянин принял решение о восстановлении 20 столичных водоемов

С 2011 года в Москве реабилитировали почти 140 водоемов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, 39 из 138 водоемов благоустроили в 2023 году.

«Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни», – отметил градоначальник.

В 2024 году планируется благоустроить еще 20 водных объектов, добавил Собянин.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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