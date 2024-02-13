Собянин принял решение о восстановлении 20 столичных водоемов
13 февраля 202413:24
С 2011 года в Москве реабилитировали почти 140 водоемов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, 39 из 138 водоемов благоустроили в 2023 году.
«Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни», – отметил градоначальник.
В 2024 году планируется благоустроить еще 20 водных объектов, добавил Собянин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru