Собянин: Соцучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график работы
Социальные учреждения российской столицы в новогодние праздники будут переведены на особый график работы. Так, взрослые поликлиники с 31 декабря будут открыты с 9:00 до 16:00, а детские примут посетителей 30 декабря, а также 1- 8 января – с 9:00 до 15:00.
Об их работе в выходные праздничные дни рассказал мэр города Сергей Собянин в соцсетях. В субботу, 30 декабря взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 18:00.
По словам градоначальника, кабинеты ОРВИ все праздничные дни будут принимать пациентов с девяти часов утра до шести часов вечера. При этом центр телемедицины продолжает функционировать в стандартном режиме 24 часа в сутки.
Время работы центров государственных услуг, социальной защиты, ЗАГСов, Главархива и государственных ветеринарных клиник можно узнать на портале mos.ru.
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