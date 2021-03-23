Собянин принял решение о создании флагмана «Мои документы» в САО
Флагманский центр «Мои документы» будет создан в Северном административном округе Москвы. Как сообщает пресс-служба правительства столицы, такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении уточняется, что центр откроют в ТЦ «Метрополис». Здесь будет работать 61 окно приёма для предоставления госуслуг. Кроме того, на седьмом этаже парковочной зоны будет отдельный паркинг на 50 машиномест, где сотрудники ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств.
В мэрии добавили, что во флагманском центре также планируется открыть современный диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья, туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Моё фото», зону общественного питания и отдыха «Моё кафе».
Также в правительстве столицы напомнили, что в Москве уже есть пять подобных центров: в ЦАО (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО (ТЦ «Спектр»), ЮАО (ТРЦ «Columbus»), ВАО (ТРЦ «Щелковский») и ЮВАО (ТЦ «Город»).
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