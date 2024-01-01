«Музеи и школы»: Госдума займется культурной жизнью новых регионов в 2024 году

Депутаты Елена Драпеко и Сергей Соловьев анонсировали в беседе с НСН главные культурные законопроекты 2024 года. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН рассказала об основных профильных законопроектах 2024 года.

«Мы подготовили закон, который касается хозяйственного освоения территорий с точки зрения археологии. У нас половина закона принята о многоквартирных домах-памятниках. Это то, над чем я работаю. Также у нас продолжается адаптация законодательства новых территорий к нашему. Я думаю, в этой части в 2024 году будут какие-то поправки», - отметила она.
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Так, по ее словам, значительные изменения в 2024 году ждут музейную сферу, а процесс «реставрации» объектов культурного наследия планируют упростить.

«Мы внесли поправки в закон о музейном деле, разграничили музеи и то, что по факту не является музеем. Те музеи, которые хотят получать налоговые льготы, должны поставить свои коллекции на учет в единый Музейный фонд. Также отдельно прорабатывается вопрос реставрации объектов культурного наследия. Мы хотим, чтобы текущий ремонт проходил не как реставрация, чтобы можно было его проводить в три раза дешевле и быстрее», - рассказала депутат.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев напомнил, что уже с 1 января 2024 года вступает в силу закон о создании государственной информационной системы.

«Начало 2024 года внесет важное изменение в законодательство сферы культуры - 1 января вступает в силу закон о создании государственной информационной системы. Она оптимизирует процессы вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей, а разрешительные документы, эксперты и заключения теперь будут находиться в соответствующих реестрах», - сказал он в эфире НСН.

Новый год станет также насыщенным с культурной точки зрения для новых регионов, которые будут оснащаться новыми школами искусств.

«В 2024 году Комитет по культуре продолжит активно реализовывать нацпроект «Культура», планируется строительство объектов культуры, оснащение детских школ искусств на новых территориях страны, а также увеличение объема грантов президента РФ в области культуры и искусства», - подытожил он.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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