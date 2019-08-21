Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Как подчеркнул Собянин, доходы городского бюджета вполне позволяют увеличить эту доплату. При этом он заверил, что повышения возможны и в дальнейшем, если это позволит состояние бюджета, отмечает АГН Москва.

В связи с этим мэр поставил под сомнение утверждения о том, экономическая ситуация в России ухудшается с каждым годом.

По словам Сергея Собянина, доходы увеличиваются, также, как и заработные платы, растут поступления от подоходного налога и налога на прибыль. Он также напомнил, что в 2018 году столичные власти повысили минимальный доход пенсионера сразу на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысяч.

