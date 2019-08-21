Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Правительство российской столицы на будущей неделе осудит возможность повышения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде. Градоначальник приехал туда, чтобы ознакомиться с работами по благоустройству бульварной зоны в 20-м микрорайоне округа.

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Как подчеркнул Собянин, доходы городского бюджета вполне позволяют увеличить эту доплату. При этом он заверил, что повышения возможны и в дальнейшем, если это позволит состояние бюджета, отмечает АГН Москва.

В связи с этим мэр поставил под сомнение утверждения о том, экономическая ситуация в России ухудшается с каждым годом.

По словам Сергея Собянина, доходы увеличиваются, также, как и заработные платы, растут поступления от подоходного налога и налога на прибыль. Он также напомнил, что в 2018 году столичные власти повысили минимальный доход пенсионера сразу на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысяч.

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ФОТО: pixabay.com
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