Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
Правительство российской столицы на будущей неделе осудит возможность повышения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде. Градоначальник приехал туда, чтобы ознакомиться с работами по благоустройству бульварной зоны в 20-м микрорайоне округа.
Как подчеркнул Собянин, доходы городского бюджета вполне позволяют увеличить эту доплату. При этом он заверил, что повышения возможны и в дальнейшем, если это позволит состояние бюджета, отмечает АГН Москва.
В связи с этим мэр поставил под сомнение утверждения о том, экономическая ситуация в России ухудшается с каждым годом.
По словам Сергея Собянина, доходы увеличиваются, также, как и заработные платы, растут поступления от подоходного налога и налога на прибыль. Он также напомнил, что в 2018 году столичные власти повысили минимальный доход пенсионера сразу на 3 тысячи рублей - до 17,5 тысяч.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Переговоры президентов России и Финляндии начались в Хельсинки
- На юге Москвы подожгли мужчину
- Тарзан взорвал сети, слив интим с Королёвой за 16 лет. Видео
- СМИ узнали сколько Трамп был готов отвалить за Гренландию
- Многомиллиардное имущество семьи полковника ФСБ Черкалина может отойти государству