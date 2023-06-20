Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»

По его словам, речь идёт о реорганизации территории площадью 9,01 га, расположенной рядом с пересечением улиц Шереметьевской, Новомосковской и путей Октябрьской железной дороги.

Градоначальник уточнил, что на месте автосервисов и неиспользуемых складов будет возведён современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, а также объекты социального и общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 180 детей, споркомплекс, магазины, кафе и офисы, появится около 900 рабочих мест.

Он также напомнил о продолжающейся работе по адаптации территорий под потребности инновационных компаний, в рамках которой производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова был присвоили статус технопарка, что позволяет получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю.

«В Москве сейчас действует 52 технопарка, в том числе реализуется семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На этих площадках работают больше двух тысяч компаний и создано свыше 70 тысяч рабочих мест», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что были утверждены планы комплексного развития территорий в районах Лефортово и Зюзино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».