Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что было принято решение о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр» в Останкинском районе.
По его словам, речь идёт о реорганизации территории площадью 9,01 га, расположенной рядом с пересечением улиц Шереметьевской, Новомосковской и путей Октябрьской железной дороги.
Градоначальник уточнил, что на месте автосервисов и неиспользуемых складов будет возведён современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, а также объекты социального и общественно-делового назначения, в том числе детский сад на 180 детей, споркомплекс, магазины, кафе и офисы, появится около 900 рабочих мест.
Он также напомнил о продолжающейся работе по адаптации территорий под потребности инновационных компаний, в рамках которой производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова был присвоили статус технопарка, что позволяет получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю.
«В Москве сейчас действует 52 технопарка, в том числе реализуется семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На этих площадках работают больше двух тысяч компаний и создано свыше 70 тысяч рабочих мест», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что были утверждены планы комплексного развития территорий в районах Лефортово и Зюзино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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