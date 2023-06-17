Собянин рассказал о программе льготной аренды для социальных ориентированных компаний
Благодаря льготам арендаторы городских помещений сэкономят в 2023 году 6,4 млрд руб., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, программа льготной аренды существует в столице уже 10 лет. Это дополнительная мера поддержки для социально ориентированных организаций, арендаторов объектов культурного наследия, образовательных и медицинских центров.
Уточняется, что льготная ставка 4,2 тыс. руб. за кв. м в год предлагается компаниям, которые занимаются социально значимыми видами деятельности, и организациям, в которых не меньше половины сотрудников - с инвалидностью. Между тем, ставка 3,5 тыс. руб. за кв. м в год доступна учреждениям, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, медицинским центрам, стоматологическим клиникам и другим подобным учреждениям. Для учебных заведений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование ставка равняется 1,8 тыс. руб. в год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru