Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике
В Москве 24 апреля состоится единый городской субботник. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей принять в нем участие.
Градоначальник напомнил, что после зимы в генеральной уборке нуждаются подъезды, входные группы, газоны, дорожки, спортплощадки – весь город. Отмечается, что наведение систоты необходимо завершить до 1 мая.
«Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать», – призвал Собянин горожан в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в соответствии с поручением мэра столицы Москву предстоит убрать до 30 апреля. Речь идет о внутридворовых территориях и жилых домах, дорогах и дорожно-транспортной инфраструктуре, памятниках.
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