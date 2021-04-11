Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике

Градоначальник напомнил, что после зимы в генеральной уборке нуждаются подъезды, входные группы, газоны, дорожки, спортплощадки – весь город. Отмечается, что наведение систоты необходимо завершить до 1 мая.

«Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать», – призвал Собянин горожан в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в соответствии с поручением мэра столицы Москву предстоит убрать до 30 апреля. Речь идет о внутридворовых территориях и жилых домах, дорогах и дорожно-транспортной инфраструктуре, памятниках.

