Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому с 1 по 30 апреля в столице пройдёт месячник по уборке и благоустройству территории, сообщает пресс-служба московского правительства.
Согласно документу, в рамках месячника 24 апреля пройдёт общегородской субботник, принять участие в котором приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, желающих привести в порядок родной город.
«Работать предстоит в парках и дворах, на территориях объектов соцсферы - это уборка мусора, сбор листвы, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», - добавили в пресс-службе.
Всю необходимую информацию о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря жители Москвы смогут узнать в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ.
Также в распоряжении мэра говорится, что .
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