Собянин пригласил москвичей поддержать участников студенческой «Гонки первых»

По его словам, более 40 команд столичных вузов будут соревноваться в интеллекте, силе и ловкости. Он отметил, что «Гонка первых» пройдёт накануне Дня космонавтики, поэтому участников будут ждать спортивная полоса с препятствиями «Путь Гагарина», интеллектуальный турнир «Изобретения Циолковского» и кибер-батл «Космос Леонова».

Собянин указал, что на площадке Роскосмоса участники и гости смогут увидеть макеты ракетно-космической техники, настоящий скафандр для выхода в открытый космос, а также испытать себя на тренажере стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз».

«Все желающие смогут посмотреть соревнования и поддержать участников», - заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что участниками «Московской музейной недели» с начала года стали 250 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».