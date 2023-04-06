Собянин пригласил москвичей поддержать участников студенческой «Гонки первых»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что одно из самых масштабных мероприятий для студентов «Гонка первых» состоится во Дворце гимнастики в «Лужниках» 11 апреля.
По его словам, более 40 команд столичных вузов будут соревноваться в интеллекте, силе и ловкости. Он отметил, что «Гонка первых» пройдёт накануне Дня космонавтики, поэтому участников будут ждать спортивная полоса с препятствиями «Путь Гагарина», интеллектуальный турнир «Изобретения Циолковского» и кибер-батл «Космос Леонова».
Собянин указал, что на площадке Роскосмоса участники и гости смогут увидеть макеты ракетно-космической техники, настоящий скафандр для выхода в открытый космос, а также испытать себя на тренажере стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз».
«Все желающие смогут посмотреть соревнования и поддержать участников», - заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что участниками «Московской музейной недели» с начала года стали 250 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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