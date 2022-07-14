Собянин пригласил москвичей на гастрономический фестиваль «Вкусы России»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что представленные на фестивале «Вкусы России» в столице региональные продуктовые бренды могут заинтересовать торговые сети и появиться на московских прилавках, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым площадку фестиваля на Пушкинской набережной в Парке Горького он отметил, что здесь представлены сотни региональных продуктовых брендов, которые вызовут интерес «не только у покупателей, но и у сетевых магазинов, торговых центров, торговых сетей, общепита».
«Здесь все продукты уникальные, удивительные, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом, Крайним Севером, Крымом... Я думаю, эта продукция, эти бренды закрепятся в Москве, как и было в предыдущие фестивали, в том числе мясной фестиваль, рыбный фестиваль, когда мы свозили продукты со всей страны», - подчеркнул Собянин.
Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря фестивалю жителям столицы не нужно ехать в какой-либо регион РФ, чтобы «попробовать специфическую еду, которую там едят». По его словам, теперь множество уникальных региональных продуктов можно продегустировать в одном месте.
Ранее Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок «Город для каждого» и «Мой район».
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