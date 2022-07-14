Сергей Собянин вручил награды сотрудникам «ТВ Центра»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил телеканал «ТВ Центр» с 25-летием и наградил его сотрудников, сообщает пресс-служба московского правительства.
Благодарности, благодарственные письма и почётные грамоты были вручены, в том числе, журналистам, получившим ранения во время выполнения профессионального долга в Донбассе. Это ассистент оператора Андрей Алексеев, режиссёр программы «События» Павел Дубров, корреспондент Александра Сергомасова, ведущий Артём Константинов, начальник информационно-новостной службы Денис Нарыльнев и другие.
«Поздравляю с юбилеем... От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации», - заявил Собянин во время церемонии награждения.
Ранее Собянин подписал постановление о проведении в Москве выставок «Город для каждого» и «Мой район».
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