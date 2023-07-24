Собянин пригласил горожан на фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ
Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ в Москве 29 июля, мероприятие для любителей активного образа жизни состоится во второй раз. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил градоначальник, гостей главной выставки страны обучат основам неолимпийских видов спорта. На площадке у арки главного входа пройдут соревнования по роллер-спорту – катанию на различных видах роликовых коньков, кикскутерингу – катанию на трюковых самокатах, паркуру.
Так, для посетителей проведут мастер-классы по обучению катанию на квадах – четырехколесных роликах с попарным расположением колес — и танцам на них. В 13:00 стартуют соревнования по катанию на квадах в категории до 16 лет. С 16:30 начнутся показательные соревнования среди спортсменов, позже зрителей ждет новый формат танцевального фристайла на квадах от профессионалов.
Также на ВДНХ пройдут соревнования по кикскутерингу на специальной трассе. Программа начнется в 12:00 с выступления новичков и показательного шоу профессионалов, соревновательные заезды стартуют в 14:00, а с 18:00 пройдут мастер-классы для желающих научиться этому виду спорта.
Кроме того, на площадке у арки главного входа ВДНХ состоятся зрелищные состязания по паркуру. Соревнования среди мастеров эффектно преодолевать препятствия в городской среде начнутся в 13:00, с 16:00 пройдут показательные выступления, с 18:30 — шоу-программа трейсеров.
В рамках фестиваля также запланированы соревнования по кроссминтону, сочетающему элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса: они пройдут на открытой площадке перед стр. 574 у 3-го Каменского пруда. Президент региональной «Федерации кроссминтона» Анна Осипова и ее команда с 15:00 и 18:00 проведут мастер-классы для всех желающих. На этой же площадке пройдут соревнования по капоэйре, в 11:30 и 14:00 запланированы мастер-классы. Кроме того, в 12:20 стартуют занятия по бразильской самбе, в 14:20 — мастер-класс по бразильским барабанам музыкального коллектива Samba de Primeira. Позже группа представит свою музыкальную программу.
На мини-футбольном поле у Мичуринского сада пройдет программа по киле – спорту на основе старинной русской командной игры с мячом. Мастер-класс по этому виду активности начнется в 13:00 и 16:00. На поле состоится открытый турнир по киле три на три, в котором смогут поучаствовать все желающие.
Также на стадионе в парке «Останкино» пройдут открытые тренировки и выставочные матчи мужских и женских команд по лякроссу — виду спорта с тяжелым резиновым мячом и специальными клюшками с ловушками. Мастер-классы стартуют в 12:00 и 16:00, показательные игры — в 15:00.
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