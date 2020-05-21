Собянин обозначил начало учебного года в Москве
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассчитывает, что новый учебный год в городе стартует по расписанию - 1 сентября. Об этом он завил в эфире телеканала «Россия-24», комментируя вероятность переноса начала нового учебного года.
Градоначальник призвал подождать с окончательными решениями. «Что касается 1 сентября, давайте доживем, увидим», - заметил Собянин. Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и иных образовательных учреждениях, а также обеспечить боле жесткий контроль за их соблюдением.
Как отмечает NEWS.ru, новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории. Президент также объявил, что Единый госэкзамен начнут сдавать во всех регионах с 29 июня. Решение принято с учётом положительной динамики по эпидемии коронавируса.
Причём обязательным ЕГЭ в этом году будет только для выпускников, которые собираются поступать в вузы. Остальных аттестую по годовым отметкам.
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