Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что жители столицы продолжают болеть COVID-19 и в стационарах находятся около 9 тысяч заболевших..

Градоначальник отметил, что Москва стала первым в мире крупным городом, где была объявлена массовая вакцинация и уже почти полгода каждый человек может в любой момент сделать прививку от коронавируса - как в пунктах на базе поликлиник, так и в торговых центрах, а также в павильонах «Здоровая Москва».

Собянин рассказал, что в настоящее время в Москве привились около 1,3 миллиона человек, и напомнил, что популяционный иммунитет возникает при вакцинации порядка 70% населения, поэтому москвичам следует задуматься и активнее вакцинироваться от COVID-19.

«В столице, как и по всей России активно принимаются меры по предотвращению новой волны заболеваемости, однако без популяционного иммунитета, которого без вакцинации не достичь, никакие меры не смогут полностью остановить коронавирус», - подчеркнул мэр.

Глава Москвы добавил, что выбор следует делать не между тем, прививаться или не прививаться, а «буду болеть или не буду болеть».