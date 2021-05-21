Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что жители столицы продолжают болеть COVID-19 и в стационарах находятся около 9 тысяч заболевших..
Градоначальник отметил, что Москва стала первым в мире крупным городом, где была объявлена массовая вакцинация и уже почти полгода каждый человек может в любой момент сделать прививку от коронавируса - как в пунктах на базе поликлиник, так и в торговых центрах, а также в павильонах «Здоровая Москва».
Собянин рассказал, что в настоящее время в Москве привились около 1,3 миллиона человек, и напомнил, что популяционный иммунитет возникает при вакцинации порядка 70% населения, поэтому москвичам следует задуматься и активнее вакцинироваться от COVID-19.
«В столице, как и по всей России активно принимаются меры по предотвращению новой волны заболеваемости, однако без популяционного иммунитета, которого без вакцинации не достичь, никакие меры не смогут полностью остановить коронавирус», - подчеркнул мэр.
Глава Москвы добавил, что выбор следует делать не между тем, прививаться или не прививаться, а «буду болеть или не буду болеть».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
- Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах
- СМИ: Семь рабочих погибли в Ростовской области от отравления газом в коллекторе
- Маск заявил о желании пообщаться с Гагариным
- Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки
- Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
- В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
- Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС
- Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отелями
- В России подтвердили 8 937 случаев COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru