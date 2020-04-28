Собянин предложил сохранить строгую самоизоляцию в столичном регионе еще на 2 недели

Собянин напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.



По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.



Ранее во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим с сохранением зарплат до 11 мая включительно, передает NEWS.ru



Глава государства отметил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако его пик еще не пройден, передает ОТР.

