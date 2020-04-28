Собянин предложил сохранить строгую самоизоляцию в столичном регионе еще на 2 недели

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить строгий режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в российских регионах.

«Считаю, что в Москве и московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается», - сказал он.

Эпидемиолог призвал выписывать из больниц «лёгких» и «средних» больных коронавирусом

Собянин напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.

По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.

Ранее во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим с сохранением зарплат до 11 мая включительно, передает NEWS.ru

Глава государства отметил, что в России удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, однако его пик еще не пройден, передает ОТР.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковьеМоскваСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры