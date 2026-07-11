Собянин: В России впервые запустили серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей
В России впервые стартует серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Он посетил открытие двух высокотехнологичных производств на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Там будут производиться жидкокристаллические модули, которые ранее не производились в стране, а также трансиверы на базе фотонных интегральных схем.
ЖК-модули используются для оснащения медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникаций и потребительской электроники. Оптические трансиверы применяются для обеспечения центров обработки данных, систем связи и банков.
В создание этих двух производств было инвестировано 7,2 млрд рублей частных вложений. В совокупности создано почти 400 рабочих мест.
Помимо двух запущенных компаний, в течение года намечено открытие еще десятков новых предприятий. Планируется введение высокотехнологичных производств общей площадью около двух миллионов квадратных метров, добавил градоначальник.
Собянин отметил, что город оказывает поддержку в открытии высокотехнологичных предприятий: предоставляет льготы, оказывает помощь в подборе помещений и т.д. По его словам, запуск таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны.
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