Собянин: В России впервые запустили серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей

В России впервые стартует серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Он посетил открытие двух высокотехнологичных производств на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Там будут производиться жидкокристаллические модули, которые ранее не производились в стране, а также трансиверы на базе фотонных интегральных схем.

ЖК-модули используются для оснащения медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникаций и потребительской электроники. Оптические трансиверы применяются для обеспечения центров обработки данных, систем связи и банков.

В создание этих двух производств было инвестировано 7,2 млрд рублей частных вложений. В совокупности создано почти 400 рабочих мест.

Помимо двух запущенных компаний, в течение года намечено открытие еще десятков новых предприятий. Планируется введение высокотехнологичных производств общей площадью около двух миллионов квадратных метров, добавил градоначальник.

Собянин отметил, что город оказывает поддержку в открытии высокотехнологичных предприятий: предоставляет льготы, оказывает помощь в подборе помещений и т.д. По его словам, запуск таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны.

