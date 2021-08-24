Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить требование для учителей о ношении масок на уроках и в школах. Об этом градоначальник заявил на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.
«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — цитирует Собянина РИА Новости.
Как отметил мэр, более 80% столичных педагогов привились от коронавируса. По словам Собянина, у вакцинированных «защита другая у самих и возможность работать без маски».
Другие введенные из-за пандемии требования, в том числе термометрия и распределение потоков обучающихся, пока сохранятся. По мнению педагогов, эти меры эффективны, оптимальны и способствовали снижению заболеваемости среди детей.
Кроме того, в ходе встречи Собянин отметил готовность школ к началу учебного года. Мэр выразил надежду, что «этот год будет попроще», и школы продолжат нормально функционировать без перехода в онлайн-формат.
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