Собянин: Число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжаем его [участка] расширение к запуску МЦД-4. Эту ж/д зону в центре города фактически отстроили заново и очень быстро - благодаря запуску реверсивного движения поездов», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что на этой части дороги вели сложнейшие строительные работы. Теперь специалисты начнут укладку дополнительных путей для МЦД-4 — вместо двух их будет четыре.

По словам мэра, интервал движения поездов вновь составляет 5-10 минут в часы пик, а аэроэкспрессы в Шереметьево снова отправляются каждые 30 минут на участке от Одинцово до Белорусского вокзала.

Кроме того, Собянин рассказал, что на Белорусском вокзале изменилась схема посадки и высадки с платформ. Пока здесь используются временные, на которые можно попасть с Тверского путепровода. Для удобства пассажиров установили новую навигацию, также здесь обновят платформы, переходы, вестибюли и многое другое.

«Ведем активную подготовку к запуску четвертого диаметра на Савеловском вокзале и на станции "Беговая" D1», — добавил мэр.

