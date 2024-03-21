Собянин позвал выпускников Сеченовского университета на работу в клиники Москвы
Пациенты московских клиник ждут будущих талантливых медиков. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник посетил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и отметил, что вуз «даёт хорошие знания».
Также он пригласил выпускников Сеченовского университета на работу в клиники столицы.
«В московском здравоохранении будет интересно работать. Так что не особо разъезжайтесь... Москвичи ждут ваши таланты и умения», – заключил Собянин.
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, в свою очередь, добавил, что 99% москвичей, окончивших вуз, трудоустраиваются.
Ранее учёные лаборатории молекулярной вирусологии Сеченовского Университета российского Минздрава нашли три вируса, которые помогают бороться с раком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая в Красном море
- Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток
- Актер Милош Бикович первым ударит по мячу перед началом мачта «Россия-Сербия»
- Словения объявила о высылке сотрудника российского посольства
- ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
- СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ
- Фестиваль российского кино пройдет в апреле на Кубе
- Аллерголог предупредила о появлении «пыльцевых бурь» в РФ в этом сезоне
- Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним
- ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru