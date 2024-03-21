Собянин позвал выпускников Сеченовского университета на работу в клиники Москвы

Градоначальник посетил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и отметил, что вуз «даёт хорошие знания».

Также он пригласил выпускников Сеченовского университета на работу в клиники столицы.

«В московском здравоохранении будет интересно работать. Так что не особо разъезжайтесь... Москвичи ждут ваши таланты и умения», – заключил Собянин.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, в свою очередь, добавил, что 99% москвичей, окончивших вуз, трудоустраиваются.

Ранее учёные лаборатории молекулярной вирусологии Сеченовского Университета российского Минздрава нашли три вируса, которые помогают бороться с раком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».