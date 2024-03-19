Собянин: Пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Также при необходимости просматривать детали лечения могут даже родственники, что актуально для пожилых людей. Для этого достаточно предоставить временный доступ к данным из своей электронной медкарты.

Доступ к электронной медицинской карте уже получил каждый второй москвич. Как напомнил градоначальник, сервис для пациентов заработал в столице в январе 2020 года. Москвичи могли просмотреть в электронной карте протоколы осмотров специалистов, итоги исследований, выписки из стационаров. Теперь медкарта стала более удобной и информативной.

Так, в медкарте доступна информация о вызовах скорой помощи и электронные рецепты. В текущем году в сервисе запустили новый раздел «Мои госпитализации»: впервые в мире пациенты госстационаров могут онлайн отслеживать данные о ходе своего лечения. В электронной медкарте хранятся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров, другие медицинские данные.

