Собянин: Пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

К новому разделу электронной медицинской карты «Мои госпитализации» москвичи обратились уже более 2,6 млн раз, рассказал своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что пациенты изучают свои назначения, результаты исследований в режиме реального времени. А после выписки граждане могу знакомиться с историей госпитализации, эта уникальная возможность.

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Также при необходимости просматривать детали лечения могут даже родственники, что актуально для пожилых людей. Для этого достаточно предоставить временный доступ к данным из своей электронной медкарты.

Доступ к электронной медицинской карте уже получил каждый второй москвич. Как напомнил градоначальник, сервис для пациентов заработал в столице в январе 2020 года. Москвичи могли просмотреть в электронной карте протоколы осмотров специалистов, итоги исследований, выписки из стационаров. Теперь медкарта стала более удобной и информативной.

Так, в медкарте доступна информация о вызовах скорой помощи и электронные рецепты. В текущем году в сервисе запустили новый раздел «Мои госпитализации»: впервые в мире пациенты госстационаров могут онлайн отслеживать данные о ходе своего лечения. В электронной медкарте хранятся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров, другие медицинские данные.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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