Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства
Глава Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем народного единства. Текс размещен в официальном Telegram-канале мэра.
Собянин считает, что 4 ноября напоминает о героических страницах истории России и призывает к сплоченности, отмечает RT.
«Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны», – написал мэр Москвы.
Традиция празднования Дня народного единства в России официально началась 4 ноября с 2005 года. В этот день в 1612 году народное ополчение, которым руководили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, освободило Москву от польского нашествия. Событие стало символом мужества и сплоченности русского народа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru