Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Собянин считает, что 4 ноября напоминает о героических страницах истории России и призывает к сплоченности, отмечает RT.



«Мы – вместе. Мы – едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны», – написал мэр Москвы.

Традиция празднования Дня народного единства в России официально началась 4 ноября с 2005 года. В этот день в 1612 году народное ополчение, которым руководили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, освободило Москву от польского нашествия. Событие стало символом мужества и сплоченности русского народа.

