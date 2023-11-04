Патриарх Кирилл представил подлинник иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Кирилл отнес новое обретение образа к историческим событиям.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — подчеркнул глава РПЦ.

Явление иконы, по данным церкви, произошло в 1579 году, когда в Казани произошел масштабный пожар. Чудотворный образ находился с ополченцами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году во время освобождения Москвы от польских интервентов.

Напомним, что кража иконы Казанской Божией Матери произошла в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря. Злоумышленники признались в ходе судебного процесса, что воровали образ ради драгоценного оклада, а лик разрубили на куски и сожгли.





