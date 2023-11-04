Патриарх Кирилл представил подлинник иконы Казанской Божией Матери
Глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил подлинник иконы Казанской Божией Матери. Святыня РПЦ считалась утраченной на протяжении более века, сообщает РИА Новости 4 ноября, в субботу.
Патриарх Кирилл отнес новое обретение образа к историческим событиям.
«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — подчеркнул глава РПЦ.
Явление иконы, по данным церкви, произошло в 1579 году, когда в Казани произошел масштабный пожар. Чудотворный образ находился с ополченцами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году во время освобождения Москвы от польских интервентов.
Напомним, что кража иконы Казанской Божией Матери произошла в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря. Злоумышленники признались в ходе судебного процесса, что воровали образ ради драгоценного оклада, а лик разрубили на куски и сожгли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru