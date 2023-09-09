Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города
Сергей Собянин поздравил жителей города с 876-летием столицы. Видеопоздравление опубликовано в его личном блоге.
Он напомнил, что 876 лет столицы – это «почти 35 поколений москвичей, которые создавали город.
«Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды», – отметил Сергей Собянин.
По его данным, за последние 150 лет население Москвы выросло в 13 раз. За последние годы увеличилась в 1,5 раза протяженность метрополитена, в столице построили более 1,2 тыс. км новых дорог, обновили почти тысячу парков и скверов.
Сергей Собянин рассказал напомнил, что за четыре года у москвичей выросла средняя продолжительность жизни, снизилась детская смертность, в целом улучшилось качество медицинской помощи.
«И сегодня празднуем не только день рождения, но и день возрождения нашего города. Это наш город! Это наш дом, который мы любим, которым гордимся, который развиваем и в который верим!» – отметил Собянин.
Столичный градоначальник пожелал москвичам счастья и долгих лет жизни в главном городе России.
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