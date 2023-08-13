Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте поздравил строителей столицы с профессиональным праздником. Текст опубликован в Telegram-канале мэра.
Московский градоначальник назвал праздник строителей особенным.
«Этот день – особенный, ведь именно благодаря вашему труду растет и преображается наша гордая столица. Вы – настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее», – подчеркнул Собянин.
По его мнению, представители строительной отрасли способны преодолевать любые трудности, чтобы достигать невозможного, делать Москву более комфортным и привлекательным местом для жизни.
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