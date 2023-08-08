Собянин рассказал о строительстве спортобъектов в трех районах СВАО
Несколько новых социальных объектов появится на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Алексеевском районе появятся два спортивных комплекса с бассейнами. Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений – школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых», — рассказал градоначальник.
Готовность объекта составляет 75%, здесь уже ведутся отделочные, фасадные работы, монтаж инженерных систем. Также власти одобрили проект еще одного спорткомплекса с 25-метровым бассейном на 10 дорожек, шестиметровым бассейном для детей и залом сухого плавания, где смогут заниматься более 170 человек за смену.
Кроме того, в Останкинском районе построят детский сад на 200 мест с игровыми и физкультурными площадками. В Бабушкинском районе города планируют до конца года завершить строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену. При этом в Бибирево возведут спорткомплекс с тренажерным залом, 25-метровым бассейном на восемь дорожек и детским — для обучения плаванию. На территории рядом с объектом проведут озеленение и благоустройство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru