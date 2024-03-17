Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником в своем официальном Telegram-канале.

Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации отрасли до 2030 года

Он назвал Москву лидером по созданию комфортной городской среды.

«В этом большая заслуга каждого специалиста 600-тысячного сплоченного коллектива столичных коммунальщиков. В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса», – отметил мэр столицы.

Собянин отметил проведенную в Москве реконструкцию поликлиник и спортивных объектов, благоустройство парков и набережных, чисты дворы, освещенные территории столицы.

Мэр столицы высоко оценил работу представителей ЖКХ, которые быстро смогли создать критически важные инженерные сооружения для военных и восстанавливают инфраструктуру Донецка и Луганска, являющихся городами-побратимами Москвы.

Собянин поблагодарил сотрудников ЖКХ за профессионализм, мужество и эффективную работу.


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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