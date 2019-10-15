Собянин поздравил работников скорой помощи Москвы со 100-летним юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи российской столицы с вековым юбилеем. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, 15 октября 1919 года в автопарке первой станции скорой помощи было всего две машины. Поначалу медики выезжали только на несчастные случаи на производстве. Однако уже через несколько лет скорая начала приезжать и на дом, а «03» стал самым известным телефонным номером Москвы.

По словам мэра, сейчас столичная станция скорой помощи стала лидером по внедрению современных цифровых, логистических, организационных и медицинских технологий при оказании экстренной помощи, сообщает АГН «Москва».

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова - самая крупная в Европе на сегодня медицинская организация, в неё работают более 11 тысяч сотрудников. По всему мегаполису открыты 60 подстанций учреждения, круглосуточное дежурство несут более тысячи бригад.

Каждая машина неотложки оснащена современным оборудованием, системой ГЛОНАСС. Для экстренной эвакуации используются вертолеты. Среднее время транспортировки пострадавшего с места происшествия до стационара – 7 минут.

