Собянин поздравил москвичей с юбилеем ВДНХ

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 80-летием ВДНХ. Мэр Москвы отметил, что выставка достижений народного хозяйства – это культовый объект для Москвы и для страны в целом. Благодаря сотрудникам, горожанам, тысячам людей, которые занимались благоустройством и восстановлением территории, ВДНХ вновь стала любимым местом для отдыха москвичей.

Ранее НСН писала, что с 1 по 4 августа ВДНХ отмечает свое 80-летие, в эти дни на территории выставки пройдет более 50 культурных мероприятий. Главным событием станет концерт, который состоится в этот четверг, 1 числа. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ.

Также отмечается, что в правом крыле арки Главного входа был открыт новый Музей ВДНХ. Он стал отправной точкой для знакомства с 80-летней историей уникального выставочного и рекреационного комплекса. Площадь музея составляет 600 кв. м.

Между тем, малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля, сегодня, 1 августа, в день рождения ВДНХ, передал звуковой сигнал. Он известил радиолюбителей всего мира о юбилее главной выставки страны.

Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в Калуге. Он длился десять минут – с 13:30 до 13:40. За это время аппарат передал аудиосообщение с текстом «80 лет ВДНХ», а также телеметрию с данными о космической погоде.



