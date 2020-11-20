Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где в 2017-м открылся новый корпус, а сейчас ремонтируют еще два здания. Во время визита градоначальник поздравил сотрудников больницы с Днем педиатра.



«Я с большим удовольствием поздравляю вас и в вашем лице огромный коллектив московских врачей. Это десятки тысяч людей, которые каждый день, а многие из них круглые сутки, занимаются оказанием помощи матерям, детям», — обратился к медикам мэр Москвы.



Собянин отметил, что Морозовская больница «стала флагманом детской высокотехнологичной помощи», где проходят уникальные операции, поднявшие на новый уровень медпомощь детям по всей Москве. Заявление мэра цифрами подтвердил главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

По его словам, благодаря работе нового корпуса вырос объем хирургической помощи: «На сегодняшний день это порядка 31 тыс. оперативных вмешательств. Среди них около 70% — эндоскопические. Это приобретенные технологии помощи онкобольным детям, с онкогематологией», — рассказал Горев.



Главврач также добавил, что завершается ремонт девятого лечебного корпуса, в котором заработает центр детской трансфузиологии. «Мы планируем там развить клеточные технологии, которые будут позволять обучать клетки для борьбы с раковыми опухолями», — поделился планами Горев. Здание готово на 75%, его реконструкция завершится в марте 2021 года — сейчас идут заключительные работы внутри помещения.