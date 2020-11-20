Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию

Капитальный ремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году», - отметил градоначальник.

По словам Собянина, в программу включено 135 зданий, большая часть которых была построена 40-60 лет назад и не может обеспечить современное качество и комфорт лечения.

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Проблема не только в узких коридорах и ржавых трубах, но, главное, в том, что в них некуда ставить современное оборудование. Поэтому часто старые здания приходится разбирать и собирать заново.

На данный момент ремонт почти завершен в 11 зданиях, которые начнут принимать пациентов в начале 2021 года.

Ремонт всех 135 поликлиник завершится к 2023 году.

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