Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в 2023 году. По его словам, с начала года было благоустроено 1,6 тыс. дворов.

Глава города подчеркнул, что все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан. Среди «популярных» пожеланий дополнительное освещение, новые скамейки, оборудование детских и спортивных площадок.

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Также Собянин поручил актуализировать план развития города, изменения будут внесены в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена, а также многое другое. Среди новых задач: проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, а также расширение использования технологий искусственного интеллекта в городских проектах.

18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок. На его инаугурации выступил президент России Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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