Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в 2023 году. По его словам, с начала года было благоустроено 1,6 тыс. дворов.
Глава города подчеркнул, что все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан. Среди «популярных» пожеланий дополнительное освещение, новые скамейки, оборудование детских и спортивных площадок.
Также Собянин поручил актуализировать план развития города, изменения будут внесены в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена, а также многое другое. Среди новых задач: проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, а также расширение использования технологий искусственного интеллекта в городских проектах.
18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок. На его инаугурации выступил президент России Владимир Путин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гурулев предложил мобилизовать безработных
- Пашинян не произнес слово «Карабах» в речи по случаю дня независимости Армении
- Mash: Телефонные террористы угрожали сбить самолет Москва-Сочи
- Саудовский принц: Применившая ядерное оружие страна вступит в войну со всем миром
- Украинский танк обстрелял село в Брянской области
- Шольц обвинил Путина в желании «завоевать Украину»
- В Новосибирске судебные приставы арестовали 50 ячеек в стене скорби колумбария
- Миронов предложил ввести визовый режим со странами Средней Азии
- В России начались продажи новой Toyota Yaris Cross за 2,97 млн
- Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru