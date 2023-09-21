Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в 2023 году. По его словам, с начала года было благоустроено 1,6 тыс. дворов.

Глава города подчеркнул, что все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан. Среди «популярных» пожеланий дополнительное освещение, новые скамейки, оборудование детских и спортивных площадок.