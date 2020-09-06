Собянин посоветовал «фильтровать» поток слухов о новом карантине в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей «фильтровать» поток слухов о втором этапе карантина в столице на фоне пандемии коронавируса в эфире телеканала НТВ.
«Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — отметил мэр столицы.
Собянин посоветовал москвичам стать более оптимистичными и не «закапывать себя заранее». По словам Собянина, руководство столицы подготовилось к критическому развитию событий. Глава столицы высоко оценил поддержку федеральных властей, которая позволила москвичам преодолеть объемы экономики до введения карантинных мер, отмечает РИА Новости.
Напомним, в Москве за минувшие сутки зарегистрировали 620 новых фактов заражения COVID-19. Это минимальный показатель по числу заразившихся за последние две недели.
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