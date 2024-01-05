Собянин: последствия аварии на подстанции «в Бескудниковском районе устранены

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил об устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе.

Аварийные каникулы: тысячи россиян замерзают в квартирах в 25-градусный мороз

По его словам, в настоящее время все дома «запитаны по постоянной схеме электроснабжения».

«20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», - добавил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что утром 4 января произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, что привело к нарушению энергоснабжения ряда зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АварияЭлектричествоМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры