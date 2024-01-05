Собянин: последствия аварии на подстанции «в Бескудниковском районе устранены
5 января 202418:32
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил об устранении последствий аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе.
По его словам, в настоящее время все дома «запитаны по постоянной схеме электроснабжения».
«20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», - добавил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что утром 4 января произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, что привело к нарушению энергоснабжения ряда зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru