Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Санкт-Петербург

Алексей Миллер спросил Собянина во время посещения МГУ, куда пропал снег в Москве.

"Газпром" уехал. Взяли, весь, весь снег в Питер увезли", - сказал Собянин.

"Газпром" сменил московскую регистрацию на питерскую в 2021 году.



Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН рассказал, что конец января в Московском регионе будет теплым и без значительных осадков, до конца месяца температура ночью и днем ожидается до +3 градусов.

