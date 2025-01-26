Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Санкт-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что с переездом "Газпрома" в Санкт-Петербург из столицы забрали весь снег. Об этом Собянин рассказал в разговоре с главой "Газпрома" Алексем Миллером в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

«Осенний и хмурый»: Москвичей ждет теплый конец января без дождей

Алексей Миллер спросил Собянина во время посещения МГУ, куда пропал снег в Москве.

"Газпром" уехал. Взяли, весь, весь снег в Питер увезли", - сказал Собянин.

"Газпром" сменил московскую регистрацию на питерскую в 2021 году.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН рассказал, что конец января в Московском регионе будет теплым и без значительных осадков, до конца месяца температура ночью и днем ожидается до +3 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМоскваГазпромСобянин

Горячие новости

Все новости

партнеры