Собянин: Почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

Почти 600 новых зданий школ и детских садов построили в Москве в 2011-2023 годах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, было возведено 599 объектов. С детьми работают настоящие профессионалы, в прошлом году более 2,5 тысячи педагогов получили государственные и городские награды.

«Высокий уровень знаний... подтверждают международные исследования, а также отличные результаты на олимпиадах и ЕГЭ. В 2023-м число выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов единого госэкзамена, выросло на 45% по сравнению с 2021/2022 учебным годом», – написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр указал, что в системе образования города обучаются почти 1,5 млн детей, в числе которых 32 тысячи ребят с особенностями здоровья. В сентябре в первые классы пошли почти 120 тысяч детей. Как отметил Собянин, во всех школах действуют спортивные клубы, также в столице работают более 700 школьных театров и свыше 1,9 тысячи театральных объединений.

